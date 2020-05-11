Покрыли антисептиком цеха и асфальт у здания: кадры дезинфекции на Казанском авиационном заводе

Военные Министерства обороны продолжают борьбу по предотвращению заражения стратегически важных объектов Российской Федерации инфекцией коронавируса. Новую задачу военнослужащие выполнили в Казани.

В столице Татарстана мобильные расчеты оперативного реагирования полка радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. На видеокадрах, предоставленных пресс-службой ЦВО, можно увидеть, как солдаты в защитных костюмах метр за метром обрабатывают специальным антисептическим раствором цеха и оборудование для производства самолетов на заводе.

Раствор распыляется из баллонов, оснащенных пульверизаторами в рамках мероприятий по недопущению распространения COVID-19. Территория вокруг самого завода также подверглась обработке: для этого асфальт на дороге, ведущей к зданию, нанесли раствор с помощью поливочных автомобилей.

Ранее военнослужащие совершили марш из Самарской области в Республику Татарстан. В ходе работ, используя авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1, личный состав произвел специальную обработку административных помещений, фасадов зданий, цехов, дорог и прилегающей территории завода.