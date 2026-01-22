МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы поразили укрытия и технику ВСУ на Сумском направлении

На опубликованных кадрах, снятых с бортовых камер дронов, зафиксированы удары по самым разнообразным целям.
22-01-2026 17:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеозапись с кадрами боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на Сумском направлении.

В объективы камер попало поражение автомобильной и бронированной техники, элементов системы связи, огневых позиций, блиндажей и полевых укрытий. Также показано уничтожение пунктов управления беспилотниками и мест временной дислокации личного состава.

FPV-дроны выходят на цель на малой высоте, после чего происходит прямой контакт с вражеским объектом, что приводит к его уничтожению. В ролике видно, как операторы работают по целям в лесополосах и на открытой местности, а также по объектам, замаскированным среди построек. Кадры сопровождаются характерным видеопотоком с помехами и резкими маневрами, что указывает на работу в условиях противодействия со стороны средств радиоэлектронной борьбы.

Применение FPV-дронов позволяет наносить точечные удары по выявленным целям и срывать работу беспилотной инфраструктуры противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #Рубикон #Дроноводы #Сумское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 