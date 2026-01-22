Дроноводы поразили укрытия и технику ВСУ на Сумском направлении

Минобороны России опубликовало видеозапись с кадрами боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на Сумском направлении.

В объективы камер попало поражение автомобильной и бронированной техники, элементов системы связи, огневых позиций, блиндажей и полевых укрытий. Также показано уничтожение пунктов управления беспилотниками и мест временной дислокации личного состава.

FPV-дроны выходят на цель на малой высоте, после чего происходит прямой контакт с вражеским объектом, что приводит к его уничтожению. В ролике видно, как операторы работают по целям в лесополосах и на открытой местности, а также по объектам, замаскированным среди построек. Кадры сопровождаются характерным видеопотоком с помехами и резкими маневрами, что указывает на работу в условиях противодействия со стороны средств радиоэлектронной борьбы.

Применение FPV-дронов позволяет наносить точечные удары по выявленным целям и срывать работу беспилотной инфраструктуры противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.