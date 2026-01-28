Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» нанес точный удар по укрепленному опорному пункту вооруженных сил Украины в районе города Орехов Запорожской области. В результате огневого воздействия был уничтожен личный состав противника, находившийся в укрытиях, сообщило Минобороны России.

Расчеты «Мста-Б» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии продолжают выполнять задачи по огневому поражению целей на данном участке. Под удары артиллерии регулярно попадают бронетехника, склады боеприпасов и элементы оборонительной инфраструктуры противника.

Очередная цель была выявлена средствами воздушной разведки войск беспилотных систем. Операторы БПЛА обнаружили оборудованный опорный пункт с находившимся внутри личным составом ВСУ и передали точные координаты артиллеристам.

Получив данные, расчет «Мста-Б» оперативно занял огневую позицию и в кратчайшие сроки выполнил прицельный огневой налет. По данным объективного контроля, цель успешно поражена - укрытия разрушены, личный состав противника уничтожен.

После выполнения задачи артиллеристы замаскировали орудие и сменили позицию, исключив возможность ответного огня. Слаженная работа артиллерийских расчетов и подразделений беспилотной разведки позволяет эффективно наносить урон противнику и поддерживать действия российских подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.