МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Мста-Б» ГрВ «Днепр» уничтожила опорный пункт ВСУ в районе Орехова

Личный состав противника в укрытиях опорного пункта был уничтожен.
28-01-2026 16:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» нанес точный удар по укрепленному опорному пункту вооруженных сил Украины в районе города Орехов Запорожской области. В результате огневого воздействия был уничтожен личный состав противника, находившийся в укрытиях, сообщило Минобороны России.

Расчеты «Мста-Б» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й гвардейской общевойсковой армии продолжают выполнять задачи по огневому поражению целей на данном участке. Под удары артиллерии регулярно попадают бронетехника, склады боеприпасов и элементы оборонительной инфраструктуры противника.

Очередная цель была выявлена средствами воздушной разведки войск беспилотных систем. Операторы БПЛА обнаружили оборудованный опорный пункт с находившимся внутри личным составом ВСУ и передали точные координаты артиллеристам.

Получив данные, расчет «Мста-Б» оперативно занял огневую позицию и в кратчайшие сроки выполнил прицельный огневой налет. По данным объективного контроля, цель успешно поражена - укрытия разрушены, личный состав противника уничтожен.

После выполнения задачи артиллеристы замаскировали орудие и сменили позицию, исключив возможность ответного огня. Слаженная работа артиллерийских расчетов и подразделений беспилотной разведки позволяет эффективно наносить урон противнику и поддерживать действия российских подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Мста-Б #Днепр #запорожская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 