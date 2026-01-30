МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В штабе МТО прошло заседание Координационного научно-технического совета

В заседании приняли участие замминистра обороны Александр Санчик, представители органов военного управления МТО ВС РФ, ведущие ученые, представители ОПК.
30-01-2026 16:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В штабе материально-технического обеспечения Вооруженных сил России прошло заседание Координационного научно-технического совета. Участники обсудили, как будет развиваться система МТО с учетом современных вызовов и новых технологий.

В работе совета приняли участие заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Санчик, представители органов военного управления МТО, ученые, специалисты профильных научных организаций, а также представители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В ходе заседания были представлены доклады о военно-научной работе в структуре МТО, в Главном ракетно-артиллерийском и Главном автобронетанковом управлениях, а также о внедрении современных информационных решений в систему снабжения войск.

Отдельный акцент сделали на обеспечении войск в условиях специальной военной операции. Обсуждались вопросы устойчивого снабжения, оптимизации складской инфраструктуры, повышения эффективности подвоза материальных средств и общей живучести системы материально-технического обеспечения.

По итогам заседания были приняты решения, направленные на развитие научных исследований в сфере МТО, расширение взаимодействия между наукой и практикой и внедрение инновационных технологий. Участники подчеркнули, что координация усилий всех задействованных структур остается ключевым условием надежной работы системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МТО #Александр санчик #ВС России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 