В штабе МТО прошло заседание Координационного научно-технического совета

В штабе материально-технического обеспечения Вооруженных сил России прошло заседание Координационного научно-технического совета. Участники обсудили, как будет развиваться система МТО с учетом современных вызовов и новых технологий.

В работе совета приняли участие заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Санчик, представители органов военного управления МТО, ученые, специалисты профильных научных организаций, а также представители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В ходе заседания были представлены доклады о военно-научной работе в структуре МТО, в Главном ракетно-артиллерийском и Главном автобронетанковом управлениях, а также о внедрении современных информационных решений в систему снабжения войск.

Отдельный акцент сделали на обеспечении войск в условиях специальной военной операции. Обсуждались вопросы устойчивого снабжения, оптимизации складской инфраструктуры, повышения эффективности подвоза материальных средств и общей живучести системы материально-технического обеспечения.

По итогам заседания были приняты решения, направленные на развитие научных исследований в сфере МТО, расширение взаимодействия между наукой и практикой и внедрение инновационных технологий. Участники подчеркнули, что координация усилий всех задействованных структур остается ключевым условием надежной работы системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.