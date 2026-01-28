Цивилева проверила организацию медпомощи военнослужащим ЮВО

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева проверила организацию предоставления мер соцподдержки и медицинской помощи военнослужащим и членам их семей. Она сделала это в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа.

Замминистра провела совещание в военном комиссариате Ставропольского края. В нем принял участие губернатор Владимир Владимиров, представители командования ЮВО, органов финансового обеспечению округа, а также представители Военно-социального центра. Обсуждались вопросы начисления военнослужащим пособий, компенсаций, пенсий, единоразовых выплат, а также подрядок предоставления льгот участникам специальной военной операции.

Губернатор Владимиров заявил, что в региона приняли более 30 мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. Из бюджета Ставропольского края на эти цели направлено более 47 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется реабилитации, трудоустройству и самореализации вернувшихся домой ветеранов.

Помимо этого, Цивилева проверила условия оказания медпомощи раненным военнослужащим-участникам СВОв 1-м филиале 1602-го военного госпиталя города Ставрополь. Также она вручила государственные и ведомственные награды отличившимся бойцам, а также военным врачам и медицинскому персоналу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.