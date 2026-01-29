Расчет 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» из состава 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр» уничтожил артиллерийское орудие вместе с живой силой ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Позицию противника обнаружили с воздуха. Оператор разведывательного беспилотника «Орлан-10» заметил замаскированное украинское орудие, оборудованное укрытиями и ходами сообщения. После уточнения координаты цели сразу передали артиллеристам.

Расчет «Гиацинта-Б» оперативно развернул орудие и открыл огонь. Стрельба велась с расстояния более 20 километров, а корректировка осуществлялась в режиме реального времени при помощи беспилотника. Несколько точных попаданий привели к полному уничтожению орудия и находившегося рядом расчета ВСУ.

Артиллеристы группировки войск «Центр» продолжают работать на Красноармейском направлении, поддерживая наступающие силы и нанося удары по технике, укреплениям и живой силе противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.