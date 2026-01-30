МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Град» обрушился на позицию ВСУ в Днепропетровской области

После выполнения огневой задачи расчет БМ-21 «Град» оперативно ушел на запасную позицию, соблюдая меры маскировки и противодействия вражеским беспилотникам.
30-01-2026 15:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет РСЗО «Град» из состава группировки войск «Центр» нанес удар по позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России. Артиллеристы получили координаты от операторов беспилотников, выдвинулись на огневую позицию и выполнили залп 122-миллиметровыми реактивными снарядами по цели на расстоянии около 18 километров.

Контроль и корректировка велись в режиме реального времени с помощью БПЛА, что позволило поразить объект с первого залпа. Сразу после выполнения задачи расчет оперативно свернул установку и сменил позицию, соблюдая маскировку и меры защиты от вражеских дронов.

Для поддержания постоянного давления на украинские подразделения артиллеристы работают с нескольких заранее подготовленных огневых позиций с их быстрой сменой. Такой подход позволяет уничтожать скопления войск и техники ВСУ, срывать ротации и подвоз резервов, а также снижать риск ответного огня.

Расчеты БМ-21 «Град» поражают как цели, известные заранее, так и объекты, обнаруженные в ходе боевой работы. Под огонь попадают опорные пункты, огневые позиции и районы сосредоточения украинских формирований.

Артиллерийские подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии продолжают нести боевое дежурство круглосуточно. Постоянное взаимодействие с разведкой и активное применение беспилотных систем позволяют быстро находить цели и эффективно поражать личный состав, технику, склады боеприпасов и пункты управления ВСУ.

В настоящее время артиллерия группировки «Центр» обеспечивает устойчивую огневую поддержку наступающим штурмовым подразделениям, создавая условия для дальнейшего продвижения и формирования зоны безопасности на стыке с Донецкой Народной Республикой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РСЗО #Град #Реактивная артиллерия
