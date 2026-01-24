«Грады» костромских десантников сожгли пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пехоту ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Бойцы выполняют свои задачи в любое время суток. Бьют по личному составу боевиков, их арсеналам, укреплениям на правобережной части Днепра.

«Планово отработали по цели, в районе населенного пункта Херсон. Было поражено скопление живой силы противника. Расчет опытный, боевые задачи выполняются регулярно как в светлое, так и в темное время суток», - рассказал командир боевой машины с позывным Первый.

Операторы войск беспилотных систем контролируют поражение цели и корректируют направление ведения огня. Такое тесное взаимодействие реактивной артиллерии с дроноводами позволяет поражать вражеские цели с минимальным расходом боеприпасов и в кратчайшие сроки.

Выполнив задачу, боевая машина оперативно покинула огневую позицию, после чего бойцы проследовали в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.