«Грады» костромских десантников сожгли пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

Благодаря координации своих действий с расчетами разведывательных БПЛА, бойцы поражают вражеские цели с минимальным расходом боеприпасов.
24-01-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пехоту ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Бойцы выполняют свои задачи в любое время суток. Бьют по личному составу боевиков, их арсеналам, укреплениям на правобережной части Днепра.

«Планово отработали по цели, в районе населенного пункта Херсон. Было поражено скопление живой силы противника. Расчет опытный, боевые задачи выполняются регулярно как в светлое, так и в темное время суток», - рассказал командир боевой машины с позывным Первый.

Операторы войск беспилотных систем контролируют поражение цели и корректируют направление ведения огня. Такое тесное взаимодействие реактивной артиллерии с дроноводами позволяет поражать вражеские цели с минимальным расходом боеприпасов и в кратчайшие сроки.

Выполнив задачу, боевая машина оперативно покинула огневую позицию, после чего бойцы проследовали в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #РСЗО Град #Днепр #Херсонская область
