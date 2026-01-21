Путин: участники СВО должны быть уверены, что все соцвопросы для них решат быстро

Участники СВО должны быть уверены, что все социальные вопросы для них и их семей будут решаться быстро, заявил Владимир Путин. Он потребовал тщательно разбираться с каждым случаем задержки выплат бойцам и их семьям.

Глава государства назвал моральной обязанностью государства поддержку бойцов. Он отметил, что люди на фронте должны знать, что государство надежно обеспечивает интересы их и членов их семей.

Путин подчеркнул, что нужно продолжать цифровизацию в сфере поддержки участников спецоперации и их семей. Это необходимо для того, чтобы сделать всю эту систему более эффективной и работоспособной.

В 2025 году около 3 500 участников специальной военной операции прошли бесплатное переобучение в кадровых центрах «Работы России». После возвращения с фронта ветеранам приходится адаптироваться к гражданской жизни. В связи с этим государство предоставляет им различные льготы, чтобы они могли найти свое место в обществе.

Ранее президент согласился с предложением Государственного фонда «Защитники Отечества» об увеличении объема поддержки для действующих военнослужащих с инвалидностью. Это предложение было выдвинуто 30 декабря в ходе встречи с Анной Цивилевой. Она рассказала о деятельности фонда и подчеркнула, что, хотя его полномочия формально охватывают только тех, кто завершил службу, все больше запросов на помощь поступает от военнослужащих, продолжающих службу после получения ранений.