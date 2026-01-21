МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: участники СВО должны быть уверены, что все соцвопросы для них решат быстро

Российский лидер поручил сделать систему поддержки участников СВО и их семей более эффективной и работоспособной.
Анна Горбатова 21-01-2026 18:56
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Участники СВО должны быть уверены, что все социальные вопросы для них и их семей будут решаться быстро, заявил Владимир Путин. Он потребовал тщательно разбираться с каждым случаем задержки выплат бойцам и их семьям.

Глава государства назвал моральной обязанностью государства поддержку бойцов. Он отметил, что люди на фронте должны знать, что государство надежно обеспечивает интересы их и членов их семей.

Путин подчеркнул, что нужно продолжать цифровизацию в сфере поддержки участников спецоперации и их семей. Это необходимо для того, чтобы сделать всю эту систему более эффективной и работоспособной.

В 2025 году около 3 500 участников специальной военной операции прошли бесплатное переобучение в кадровых центрах «Работы России». После возвращения с фронта ветеранам приходится адаптироваться к гражданской жизни. В связи с этим государство предоставляет им различные льготы, чтобы они могли найти свое место в обществе.

Ранее президент согласился с предложением Государственного фонда «Защитники Отечества» об увеличении объема поддержки для действующих военнослужащих с инвалидностью. Это предложение было выдвинуто 30 декабря в ходе встречи с Анной Цивилевой. Она рассказала о деятельности фонда и подчеркнула, что, хотя его полномочия формально охватывают только тех, кто завершил службу, все больше запросов на помощь поступает от военнослужащих, продолжающих службу после получения ранений.

#армия #Минобороны России #социальная поддержка #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 