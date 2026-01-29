МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Щукозере открыли памятник военным инженерам Северного флота

Командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов отметил вклад военных инженеров в разминирование и восстановление мирной жизни на освобожденных территориях.
29-01-2026 10:41
В поселке Щукозеро Мурманской области на территории отдельного морского инженерного полка Северного флота состоялось торжественное открытие памятника военнослужащим-участникам специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России.

В церемонии приняли участие командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов, губернатор Андрей Чибис, руководство ЗАТО Североморск, ветераны инженерных войск, воспитанники Мурманского нахимовского училища, а также военнослужащие полка и члены их семей.

Кабанцов подчеркнул, что сохранение памяти о погибших боевых товарищах - важнейшая обязанность нынешних поколений военнослужащих. По его словам, инженерные подразделения Северного флота и сегодня продолжают традиции своих предшественников, проявляя мужество, высокий профессионализм и стойкость при выполнении задач в сложных боевых условиях.

«Особый вклад военные инженеры вносят в налаживание мирной жизни на освобожденных территориях, выполняя задачи по очистке местности от взрывоопасных предметов», - сказал командующий Северным флотом.

Губернатор Андрей Чибис заявил, что установленный памятник стал символом общей памяти о военнослужащих части, погибших при выполнении боевых задач. Он отметил, что их подвиг навсегда вписан в историю полка, Северного флота и всей страны, а забота о семьях погибших и сохранение памяти о героях - общий долг общества.

Право открыть памятник было предоставлено кавалеру ордена Мужества, командиру инженерно-саперной роты капитану Дмитрию Платкову. Он снял белое полотнище с гранитной стелы, тем самым открыв мемориал.

С установкой нового памятника в расположении воинской части завершилось формирование мемориального комплекса «Воинам саперам-североморцам, погибшим при выполнении воинского долга». В его состав также входит памятный знак, посвященный саперам-североморцам, погибшим на Северном Кавказе.

Память павших военнослужащих почтили минутой молчания. Почетный караул произвел холостые выстрелы, после чего участники церемонии возложили венки и цветы к мемориалу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

