МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы сорвали «поздний ужин» ВСУ в Купянском районе

Бойцы выявляют передвижение пехоты противника, уничтожают его транспорт, бронетехнику, беспилотники и наземные роботизированные комплексы.
24-01-2026 07:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожили наземные робототехнические комплексы боевиков ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Действовали в ночное время. Националисты под прикрытием темноты пытались доставить провизию на передовую. Разведка 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии вовремя заметила передвижение по грунтовой дороге.

Координаты НРТК оперативно передали на командный пункт БПЛА. Собрав «боевую птицу», проверив связь с бортом и оснастив его боеприпасами, расчет FPV-дронов группы «Контора» приступил к выполнению боевой задачи. Преодолев средства радиоэлектронной борьбы противника, операторы успешно поразили цель. Таких вылетов за ночь бывает несколько, признаются дроноводы.

«Мы выполняем разную работу: выявляем передвижение пехоты противника, уничтожаем транспорт, летающие аппараты, НРТК, которые осуществляют подвоз по земле. Достаточно поражаем целей ежедневно. Налет был достаточно долгий у меня, чтобы отточить навыки и понять нюансы управления FPV-дроном. Только 143 "Бабы яги" лично мной уничтожены. Ну а пехота, техника, ретрансляторы, блиндажи - думаю больше 500 точно», - признался оператор FPV-дрона с позывным Сварог.

Применяя ударные дроны-камикадзе по автомобильной технике войска беспилотных систем в Купянском районе также срывают ротацию противника. Лимитов на беспилотники в подразделениях нет. Как только появляется новая цель, дежурный расчет атакует ее. БПЛА снаряжаются боеприпасами и отправляются в сторону противника. «Начинка» дрона отличается в зависимости от задачи.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Купянский район #Дроноводы #нртк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 