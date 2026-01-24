Дроноводы сорвали «поздний ужин» ВСУ в Купянском районе

Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожили наземные робототехнические комплексы боевиков ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Действовали в ночное время. Националисты под прикрытием темноты пытались доставить провизию на передовую. Разведка 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии вовремя заметила передвижение по грунтовой дороге.

Координаты НРТК оперативно передали на командный пункт БПЛА. Собрав «боевую птицу», проверив связь с бортом и оснастив его боеприпасами, расчет FPV-дронов группы «Контора» приступил к выполнению боевой задачи. Преодолев средства радиоэлектронной борьбы противника, операторы успешно поразили цель. Таких вылетов за ночь бывает несколько, признаются дроноводы.

«Мы выполняем разную работу: выявляем передвижение пехоты противника, уничтожаем транспорт, летающие аппараты, НРТК, которые осуществляют подвоз по земле. Достаточно поражаем целей ежедневно. Налет был достаточно долгий у меня, чтобы отточить навыки и понять нюансы управления FPV-дроном. Только 143 "Бабы яги" лично мной уничтожены. Ну а пехота, техника, ретрансляторы, блиндажи - думаю больше 500 точно», - признался оператор FPV-дрона с позывным Сварог.

Применяя ударные дроны-камикадзе по автомобильной технике войска беспилотных систем в Купянском районе также срывают ротацию противника. Лимитов на беспилотники в подразделениях нет. Как только появляется новая цель, дежурный расчет атакует ее. БПЛА снаряжаются боеприпасами и отправляются в сторону противника. «Начинка» дрона отличается в зависимости от задачи.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.