Минобороны показало, как боевые роботы ставят аэрозольные завесы в зоне СВО

Новые роботизированные комплексы успешно заменяют личный состав в горячих точках.
27-01-2026 05:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы НРТК «Курьер» подразделения войск беспилотных систем группировки «Центр» продолжают в круглосуточном режиме прикрывать продвижение штурмовых подразделений в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем в составе полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты группировки войск «Центр» ежедневно выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО с применением наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер».

Комплексы задействованы в создании аэрозольных завес в заданных районах, обеспечивая прикрытие продвижения штурмовых подразделений в глубину обороны противника. Применение аэрозольного маскирования позволяет скрывать от средств разведки противника личный состав, вооружение, военную технику и элементы военной инфраструктуры, а также значительно снижает эффективность огневого воздействия противника.

Бойцы отмечают высокую проходимость комплексов. Даже в случае потери техники личный состав остается целым и невредимым. Дистанционное управление НРТК «Курьер» повышает безопасность военнослужащих и расширяет возможности подразделений при выполнении боевых задач.

Ранее сообщалось, что FPV-дроны ликвидировали расчеты минометов ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ
