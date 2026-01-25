Расчеты беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем группировки «Восток» нанесли удары по огневым позициям ВСУ в Запорожской области, лишив поддержки украинские штурмовые подразделения. Об этом сообщило Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, операторы разведывательных дронов обнаружили в лесополосах замаскированные позиции полевой артиллерии и танк противника. Для укрытия техники украинские военнослужащие использовали защитные каркасы с перекрытиями из древесины, однако это не помогло скрыть цели от воздушной разведки.

Полученные координаты были оперативно переданы расчетам FPV-дронов на оптоволоконном управлении. Получив их, операторы поразили гаубицы «Богдана-БГ» и танк, которые применялись ВСУ для огневой поддержки штурмовых групп. Инструктор отделения оптоволоконных дронов с позывным Яра пояснил, что такие беспилотники в первую очередь используются против приоритетных целей - станций радиоэлектронной борьбы, средств радиолокационной разведки и тяжелой техники, включая танки.

В результате слаженной работы ударных дронов группировки «Восток» украинские подразделения на Запорожском направлении ежедневно теряют личный состав, бронетехнику и десятки беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.