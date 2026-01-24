Российская армия освободила Старицу в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что населенный пункт освобождали подразделений группировки войск «Север». Отмечается, что было нанесено поражение двум механизированным бригадам киевского режима и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Охримовка Харьковской области. В Сумской области ВС РФ поразили живую силу и технику механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кислая Дубина, Иволжанское, Садки и Хотень Сумской области. Противник потерял до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию РЭБ.

Помимо этого, в сводки Минобороны РФ говорится о нанесении массированного удара по заводу БПЛА и объектам энергетики. При это использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и ударные беспилотники. Все цели были успешно поражены.

Ранее в Минобороны показали, как расчет САУ «Малка» превратил в пыль укрытия украинских националистов в Харьковской области. Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» назвали свою самоходку «Император», отдавая дань ее калибру и мощи.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.