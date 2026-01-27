Операторы дронов уничтожили САУ врага на Константиновском направлении

Подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Юг» уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ на Константиновском направлении. По данным Минобороны России, удар нанесли операторы FPV-дронов при поддержке воздушной разведки, которая вела наблюдение и фиксировала результат в режиме реального времени.

Ведомство поделилось кадрами боевой работы. На первых эпизодах видео военнослужащие в зимней камуфлированной форме находятся в оборудованном укрытии. Один из бойцов работает с джойстиком и очками FPV.

На видео показан и сам полет беспилотника. Дрон движется на малой высоте над заснеженной местностью. На кадрах от первого лица показано, как аппарат огибает кустарник и деревья. В кадре деревья, открытые участки поля и частный сектор. Оператор максимально скрытно подводит БПЛА к цели. Полет ведется низко, чтобы снизить вероятность обнаружения.

Цель обозначена в кадре - самоходная артиллерийская установка ВСУ, замаскированная в растительности. На экране отображается прицельная метка, оператор точно корректирует траекторию. FPV-дрон уверенно выходит на цель и поражает ее прямым попаданием. В релизе подчеркивается, что контроль поражения ведется средствами воздушной разведки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.