Операторы дронов уничтожили САУ врага на Константиновском направлении

Объективный контроль уничтожения техники неприятеля осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
27-01-2026 18:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Юг» уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ на Константиновском направлении. По данным Минобороны России, удар нанесли операторы FPV-дронов при поддержке воздушной разведки, которая вела наблюдение и фиксировала результат в режиме реального времени.

Ведомство поделилось кадрами боевой работы. На первых эпизодах видео военнослужащие в зимней камуфлированной форме находятся в оборудованном укрытии. Один из бойцов работает с джойстиком и очками FPV.

На видео показан и сам полет беспилотника. Дрон движется на малой высоте над заснеженной местностью. На кадрах от первого лица показано, как аппарат огибает кустарник и деревья. В кадре деревья, открытые участки поля и частный сектор. Оператор максимально скрытно подводит БПЛА к цели. Полет ведется низко, чтобы снизить вероятность обнаружения.

Цель обозначена в кадре - самоходная артиллерийская установка ВСУ, замаскированная в растительности. На экране отображается прицельная метка, оператор точно корректирует траекторию. FPV-дрон уверенно выходит на цель и поражает ее прямым попаданием. В релизе подчеркивается, что контроль поражения ведется средствами воздушной разведки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #САУ #FPV-дрон #константиновское направление
