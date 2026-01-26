Дроноводы группировки «Север» уничтожили БПЛА «Баба-яга» и укрытие врага

Минобороны России показало видео боевой работы операторов беспилотников группировки войск «Север». На кадрах с бортовых камер видно, как дроны под управлением операторов выходят навстречу беспилотникам противника и сближаются с ними на минимальной дистанции. В результате были уничтожены два украинских квадрокоптера типа «Баба-яга».

Кроме того, с воздуха удалось обнаружить укрытие с личным составом ВСУ. После выявления цели по ней был нанесен удар - объект уничтожен.

Ранее операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север» нанесли удары по укрытиям с личным составом ВСУ в Харьковской области. На видео, снятом с беспилотников, видно, как БПЛА наносят удары по целям в застройке.

FPV-дроны точно заходят в оконные проемы и входы в укрытия. Камеры фиксируют последствия попаданий - происходят взрывы и задымления.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.