МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы группировки «Север» уничтожили БПЛА «Баба-яга» и укрытие врага

Действия наших операторов беспилотников не позволили противнику применить свои тяжелые беспилотники по российским подразделениям.
26-01-2026 11:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео боевой работы операторов беспилотников группировки войск «Север». На кадрах с бортовых камер видно, как дроны под управлением операторов выходят навстречу беспилотникам противника и сближаются с ними на минимальной дистанции. В результате были уничтожены два украинских квадрокоптера типа «Баба-яга».

Кроме того, с воздуха удалось обнаружить укрытие с личным составом ВСУ. После выявления цели по ней был нанесен удар - объект уничтожен.

Ранее операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север» нанесли удары по укрытиям с личным составом ВСУ в Харьковской области. На видео, снятом с беспилотников, видно, как БПЛА наносят удары по целям в застройке.

FPV-дроны точно заходят в оконные проемы и входы в укрытия. Камеры фиксируют последствия попаданий - происходят взрывы и задымления.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #укрепления #Баба-яга #FPV-дроны #группировка "север"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 