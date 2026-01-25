«Терминаторы» подавили «восстание вражеских машин» на полигоне

Экипажи боевых машин поддержки танков «Терминатор» 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» освоили тактику применения БМПТ при уничтожении вражеских опорников, бронетехники и живой силы боевиков. Тренировки проходят на полигонах в тыловой зоне спецоперации.

Экипажи отрабатывают нормативы по заряжанию, действуют при скоростном выходе на огневые рубежи, а также ведут огонь с ходу по целям на дистанции до 4000 метров из спаренных 30-мм пушек 2А42 и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» до 1700 метров.

«Это боевая машина поддержки танков. Ее задача - поражать противника, легкобронированную технику, низколетящие самолеты и вертолеты, здания. Этой машине ничего не страшно. Моя обязанность - управлять системой гранатометов: находить цель, наводиться на нее, поражать живую силу и легкобронированную технику. Работаем в экипаже, он у нас слаженный. От этого зависит успех», - объяснил оператор-гранатометчик Сергей Бессонов.

В ходе учений экипажи БМПТ «Терминатор» прикрывают танки Т-80БВМ. Экипажи отрабатывают элементы внезапности. Отдельное внимание уделяется контролю воздушного пространства. За небом ведется постоянное наблюдение, чтобы своевременно обнаружить угрозу. У всех здесь за плечами реальный боевой опыт.

«Заехали в лесополку, задача была прикрыть танки. Начали ее косить, чтобы танк смог заехать и отработать. Когда начали - поднялись вертолеты противника. Они стали работать по нам, были попадания, но танк все выдержал, все было хорошо. Лесополку скосили полностью, никто головы не мог поднять. Танк заехал, спокойно отработал, развернулся и уехал. Мы его прикрыли и следом уехали за ним», - вспомнил командир машины Кирилл Бортников.

БМПТ «Терминатор» представляет собой высокозащищенную гусеничную боевую машину огневой поддержки. В ее арсенале две 30-мм пушки 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, четыре противотанковых управляемых ракеты с лазерной системой наведения и два автоматических гранатомета АГС-17.

Комплекс вооружения обеспечивает высокую плотность огня и позволяет одновременно поражать до четырех целей, эффективно поддерживая танковые подразделения при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.