Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение киевским формированиям возле девяти населенных пунктов в ДНР, в том числе рядом с Гришино, где идут уличные бои. Сейчас наши штурмовики продвигаются к этому селу. Помогают российским подразделениям теснить украинских боевиков к границам ДНР снайперы группировки. Обычно им приходится работать не в положении лежа, а с подскока. Что это значит, и почему изменилась тактика, в репортаже Ланы Иден.

Камуфляж и скрывающие тепло пончо бесполезны: человеческий силуэт хорошо различим в прицелы бойцов соединения спецназа группировки войск «Центр».

«Этим прицелом можно по-простому щелкнуть дальномером, выяснить, как далеко от тебя находится противник. И так как у него есть автобаллистика, он сам вбивает тебе нужные поправки, корректирует тебя. То есть тебе остается прожать спуск», - пояснил старший разведчик-снайпер с позывным Монах.

Неподвижный охотник, залегший в засаде - так снайперов часто показывают в кино. Однако в наши дни из-за дронов стрелки все чаще работают с треноги и рядом с оружием стараются не находиться.

«Не позволяет данная картина, в общем, в принципе, боевых действий нынешних работать с лежки. То есть, это тоже имеет место быть, но не всегда. Обычно работаем с подскока. Это, то есть, выставляется на снайперской позиции винтовка. При появляющейся цели снайпер выбегает на позицию и отрабатывает, получается», - объяснил старший разведчик-снайпер с позывным Балу.

Отечественные винтовки позволяют стрелкам работать как на близкие, так и на сверхдальние расстояния.

«У меня было, когда я на дальнюю дистанцию работал, на 2200. В основном работал по живой силе. Наблюдаешь и технику. Плюсом также с этой винтовки можно корректировать артиллерию нашу», - рассказал заместитель командира снайперской группы с позывным Колдун.

Свои задачи снайперы группировки «Центр» выполняют на Красноармейском направлении. Здесь наши войска с каждым днем оттесняют украинские формирования к границам ДНР. Наши штурмовики продвигаются в Гришино. Также серьезные бои идут у Нового Донбасса, Белицкого и в окрестностях Нового Шахово и Ивановки.

В условиях современных боевых действий снайперские пары не только сокращают численность личного состава ВСУ, но и количество гексакоптеров. В свободное от боевых заданий тренируются на макетах.

Снайперы учатся работать из неудобного положения. Кроме того, учитывается также множество нюансов, например, сила ветра или угол места цели. Каждая новая цель - это всегда скрупулезная подготовка снайперского комплекса: от выбора и пристрелки винтовки до подбора, и в особых случаях - даже изготовления боеприпаса.

Во время окружения группировки ВСУ в Красноармейске снайперская пара выявила местоположение штурмового отряда противника. Численное превосходство так называемым «элитным» боевикам не помогло.

«425-я «Скала» - это специальное штурмовое подразделение. Они действуют очень дерзко. Не первый раз мы с ними встречаемся. И каждый раз после встречи с группировкой войск «Центр», через месяц они уходят на восстановление. Это из данных радиоперехватов, это мы знаем из допроса пленных. Снайперская пара их обнаружила и во взаимодействии с крупнокалиберным, с расчетом крупнокалиберных пулеметов, взяли в плен пять националистов», - рассказал командир группы снайперов с позывным Мираж.

Этих ВСУшников свои искали потом с громкоговорителем - но тщетно на тот момент - их уже передали специальным службам, а снайперская пара продолжила выполнение боевой задачи.