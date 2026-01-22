Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Запад» сорвали ротацию и подвоз боеприпасов и материальных средств подразделений ВСУ в Купянском районе Харьковской области в ночное время. Отличились расчеты РСЗО «Град» 121-го мотострелкового полка 68-й Севастопольской мотострелковой дивизии группировки.

Получив в ночное время разведданные от операторов наших коптеров войск беспилотных систем о местонахождении украинских боевиков, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции. После развертывания систем залпового огня из походного положения в боевое, артиллеристы произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по площадной цели. Фиксировали поражение целей дроноводы-разведчики, они же корректировали направление ведения огня.

После выполнения боевой задачи расчеты немедленно покинули огневые позиции, чтобы не попасть под возможный ответный удар противника. Регулярное нанесение точных артиллерийских ударов по местам сосредоточения боевиков положительно сказывается на скорости продвижения наших штурмовых и мотострелковых подразделений.

Не менее активно действуют артиллеристы в Запорожской области, где на этой неделе они уничтожили пехоту ВСУ севернее населенного пункта Приморское. Огонь вели также под прикрытием темноты. Позиции врага заранее разведали с воздуха. В зоне поражения оказалась не только живая сила националистов, но и различная техника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.