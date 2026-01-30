МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Терноватого

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге.
30-01-2026 12:56
© Фото: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады в связи с установлением контроля над Терноватым.

В обращении глава оборонного ведомства подчеркнул, что взятие населенного пункта в Запорожской области стало результатом мужества, стойкости и высокого профессионализма личного состава бригады. По его словам, эта победа войдет в историю боевых подвигов прославленного соединения.

Андрей Белоусов отметил, что в ходе специальной военной операции гвардейцы неизменно действуют на наиболее сложных участках, проявляя решительность и храбрость, и последовательно выбивают противника с занимаемых рубежей.

Министр обороны подчеркнул, что слаженные действия штурмовых подразделений позволяют уверенно продвигаться вперед на Времевском направлении, приближая достижение поставленных целей. Он также отметил, что память о военнослужащих, погибших в ходе боев, навсегда останется в истории страны.

В завершение Белоусов поблагодарил личный состав за верность Отечеству и воинской присяге, выразив уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих и впредь будут служить обеспечению безопасности страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Андрей Белоусов #Терноватое
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 