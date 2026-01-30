Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Терноватого

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады в связи с установлением контроля над Терноватым.

В обращении глава оборонного ведомства подчеркнул, что взятие населенного пункта в Запорожской области стало результатом мужества, стойкости и высокого профессионализма личного состава бригады. По его словам, эта победа войдет в историю боевых подвигов прославленного соединения.

Андрей Белоусов отметил, что в ходе специальной военной операции гвардейцы неизменно действуют на наиболее сложных участках, проявляя решительность и храбрость, и последовательно выбивают противника с занимаемых рубежей.

Министр обороны подчеркнул, что слаженные действия штурмовых подразделений позволяют уверенно продвигаться вперед на Времевском направлении, приближая достижение поставленных целей. Он также отметил, что память о военнослужащих, погибших в ходе боев, навсегда останется в истории страны.

В завершение Белоусов поблагодарил личный состав за верность Отечеству и воинской присяге, выразив уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих и впредь будут служить обеспечению безопасности страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.