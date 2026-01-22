МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Добровольцы отрядов «БАРС-37» и «БАРС-13» получили награды в зоне СВО

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов от имени руководства Минобороны России поблагодарил бойцов за эффективную работу в зоне СВО, пожелал им здоровья и успешного выполнения поставленных задач.
22-01-2026 12:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне проведения специальной военной операции прошли церемонии награждения добровольцев отрядов «БАРС-37» и «БАРС-13». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В одном из тыловых районов СВО награды получили бойцы отряда «БАРС-37» из состава группировки войск «Днепр». За мужество и отвагу, проявленные при выполнении задач на Запорожском направлении, добровольцам вручили медали «За храбрость» II степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также ведомственные награды «Воин-доброволец». От имени руководства Минобороны бойцов поздравил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов, поблагодарив их за службу и пожелав здоровья.

Отдельная церемония состоялась и для добровольцев «БАРС-13» из группировки войск «Юг». Более 25 военнослужащих, выполняющих задачи на Константиновском направлении, были отмечены государственными и ведомственными наградами. Туляганов вручил их лично и пообщался с бойцами. Командиры подразделений рассказали, что награды получены за отражение атак противника и удержание позиций, в ряде случаев - несмотря на полученные ранения.

В Минобороны отметили, что слаженные действия добровольческих отрядов «БАРС» во взаимодействии с соединениями ВС РФ позволяют срывать атаки и ротации противника, поражать узлы снабжения и командные пункты, а также поддерживать продвижение российских войск на ключевых направлениях.

Ранее военнослужащие бригады «БАРС-Курск» получили 88 автомобилей и необходимое оборудование. Технику передали представители «Единой России», фонда «Наша Правда» и Центра беспилотных систем и технологий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #награды #группировка юг #группировка днепр #БАРС-13 #БАРС-37
