ВСУ понесли потери в живой силе у Волчанска из-за ударов расчетов «Мста-С»

Артиллеристы группировки войск «Север» продолжают расширять буферную зону на Харьковском направлении.
Глеб Владовский Варвара Шрадер 29-01-2026 21:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские артиллеристы уничтожили живую силу противника на окраине Волчанска. Удары наносили расчеты гаубицы «Мста-С».

Бойцы группировки «Север» чаще всего сейчас работают практически на предельной дальности стрельбы - около 20 км. У артиллеристов две основные задачи: либо прямая поддержка нашей пехоты прямо во время наката на позиции противника, либо поражение целей в тылах врага.

Несмотря на дальность стрельбы, «Мста-С» регулярно радует артиллеристов своей точностью. В зависимости от расстояния до цели расчету нужно быстро подобрать подходящий боеприпас. Тогда уничтожение цели гарантировано.

Мороз помогает расчету: гаубица быстро остывает после стрельбы, и БПЛА противника становится сложнее выявить огневую позицию расчета. Кроме холода оставаться незамеченными с воздуха помогает постоянный контроль за обстановкой и хорошее понимание логики действий врага.

По словам артиллеристов, сейчас технологии улучшились, и качество картинки с дронов стало намного четче. Но при этом прогрессе появился нюанс: стало проще обнаруживать следы, как противника, так и наши. Поэтому теперь одна из задач у расчета - ликвидация собственных же отпечатков на снегу. Работать нужно не только очень четко и быстро, но и абсолютно незаметно. Оставленный на снегу след от ботинка может привести украинского оператора дрона к боевой позиции орудия.

«Запасных позиций у нас около пяти. Каждый день-два после работы перекатываемся на новую, закрепляемся, дабы нас не засекли вражеские разведчики», - рассказал старший наводчик с позывным Француз.

У артиллеристов группировки «Север» большой опыт. Многие бойцы принимали непосредственное участие в освобождении Курской области, работали на разных, в том числе самых сложных участках фронта. Практически каждый здесь воюет с самого начала спецоперации.

«Работаем с пехотой в основном. Пробиваем им дорогу, чтобы они могли как-то выполнять свои задачи, потому что противник тоже наносит свои удары. То есть, надо как то ребятам облегчить продвижение. Ну и уничтожаем всякие пункты БПЛА, чтобы поменьше тут страдало мирное население», - рассказал заряжающий с позывным Кайман.

Расширение буферной зоны на Харьковском направлении идет полным ходом. Штурмовики группировки «Север» наступают на Бурлукском направлении: наши бойцы продвигаются вперед в районе Графского, противник безуспешно пытается остановить наши подразделения в районе Рубежного и Бугаевки. Продолжаются бои и в Волчанских Хуторах: штурмовики уже заняли несколько лесополос на окраинах Чугуновки. С учетом суровых погодных условий каждый пройденный метр для пехоты - уже подвиг, совершать который штурмовикам помогает безостановочно работающая артиллерия.

#армия #ВС РФ #Мста-С #артиллеристы #харьковское направление #Группировка войск Север
