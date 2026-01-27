«Гиацинты» с электронным наведением кошмарят ВСУ в Харьковской области

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-К» работают по целям на Харьковском направлении каждый день, днем и ночью. Высокую плотность и точность огня обеспечивает одновременная работа нескольких САУ.

«Сегодня мы работали не высокоточными боеприпасами, поэтому работали несколькими орудиями, чтобы увеличить шанс уничтожения цели», - рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Вишня.

Бойцы 244-й артиллерийской бригады группировки войск «Север» начали работать на колесных «Гиацинтах» около года назад. Высокая мобильность установки позволяет существенно расширяет вариативность действий артиллеристов. Разнообразие поражаемых целей осталось прежним.

«Мы применяем осколочно-фугасные боеприпасы на замедленное действие, на осколочное действие - все зависит от характера цели: укрытая она или открыто расположенная, находится наверху или внизу, в блиндажах, площадки взлета ударных и разведывательных беспилотников, также ведем контрбатарейную борьбу», - пояснил командир.

Для поражения отдельных целей артиллеристы используют высокоточные боеприпасы, например «Краснополь». Орудия при этом могут находиться в нескольких десятках километров от противника. «Гиацинт-К» чаще работает на предельной дальности - 25–30 км.

«Мы можем выбрать абсолютно любую огневую позицию, все зависит от дальности, отработать в совершенно новом месте и больше с этого места никогда не работать - это не позволяет врагу отследить нас», - сказал позывной Тополь, командир орудия.

Тополь на спецоперации с 2022 года, подписал контракт сразу после срочной службы. Работал на разных направлениях фронта, на буксируемом «Гиацинте» и РСЗО «Град». Самым трудным моментом за четыре года считает окружение на Краснолиманском направлении.

«Вышли волею судьбы: помогли военнослужащие, подтянули свои войска, открыли нам путь отступления, и через них мы смогли отступить. С техникой, с личным составом, все вышли живые», - вспомнил боец.

Самая высокая интенсивность боевых действий для него пришлась на период вторжения украинских боевиков в Курскую область. После освобождения территории мотивация артиллеристов только выросла: их задача - помочь пехоте и отодвинуть врага как можно дальше от российских границ.

Корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер рассказала, что артиллеристы группировки войск «Север» нанесли удар по пункту дислокации украинских боевиков в Харьковской области практически на предельной дальности стрельбы - около 30 км..

Работу наводчиков облегчает автоматика. Это еще одно преимущество «Гиацинта-К» с модернизированной системой наводки с электронной автоматикой. Она значительно упростила и ускорила работу орудия.

«Здесь хотя бы электроника, все наводится проще. Раньше вручную наводились, здесь более автоматизировано. Есть ручное наведение, если электроника вышла из строя, наводимся вручную», - отметил старший наводчик с позывным Ольха.

Каждый боевой выезд для наводчика проходит стандартно: пристрелочные выстрелы по заданным координатам, корректировка от операторов БПЛА и огонь по цели. Артиллеристы стесняются оценивать точность своей работы, но гордятся выполненными задачами: на счету расчета - украинская САУ «Богдана», пикапы противника и большое количество живой силы.

«В основном пехоту и самоходки мы гоняем, и в движении тоже кошмарили, находили в посадках. У нас «Орланчики» летали, находили, говорили координаты», - поделился позывной Ольха.

Попадание по движущейся технике требует длительной разведки, изучения местности, рельефа, расписания и маршрутов противника. Несмотря на мобильность «Гиацинта-К», каждый выезд — большой риск, поэтому водитель и машина во время движения становятся одним целым.

«Я довольно хорошо привык к этой машине, и она показала себя хорошо», — сказал позывной Муслим, водитель-гранатометчик.

Во время поездок на огневую позицию водителя прикрывают бойцы сопровождения, а на самой точке они выходят из машины и следит за воздухом.

На Харьковском направлении действует единый закон фронта: пока артиллеристы не отработают, штурмовики вперед не идут. Поэтому работу 242-й артиллерийской бригады оценивают по действиям пехоты. Бойцы группировки «Север» продавливают оборону противника в районе населенного пункта Старица, наступают юго-западнее Лимана. Идут бои в районе Волчанских Хуторов, увеличивается напряженность на Хатненском участке. В субботу Минобороны РФ сообщило о взятии села Старица — оттуда армия может развить наступление в сторону Рубежного и Старого Салтова, а далее открыть путь на Чугуев.