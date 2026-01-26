МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Гиацинты» уничтожили пункты управления дронами в Харьковской области

Корректировка огня велась в реальном времени, что обеспечило точность поражения и экономный расход боеприпасов.
26-01-2026 16:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 152-мм буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Артиллерийские подразделения действуют в тесном взаимодействии с расчетами разведывательных беспилотников. Операторы БПЛА выявляют позиции противника, после чего координаты оперативно передаются артиллеристам.

На этот раз расчеты «Гиацинтов-Б» 60-го артиллерийского полка 69-й мотострелковой дивизии обнаружили группы военнослужащих ВСУ, занимавшихся запуском разведывательных дронов. После уточнения данных артиллеристы нанесли удар осколочно-фугасными снарядами, уничтожив пункты управления БПЛА и личный состав противника.

От получения координат до открытия огня проходят считаные минуты. Высокая выучка расчетов позволяет быстро навести орудие, выполнить задачу и сменить позицию, снижая риск ответного удара.

Расчеты «Гиацинтов-Б» ежедневно поддерживают штурмовые и мотострелковые подразделения, уничтожают выявленные цели и участвуют в контрбатарейной борьбе. Артиллеристы работают в любую погоду и постоянно находятся в боевой готовности, обеспечивая продвижение пехоты и не позволяя противнику перегруппироваться.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #артиллерия #Гиацинт-Б
