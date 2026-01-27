«Молнии» ударили по пунктам дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты БПЛА «Молния-2» войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате были поражены пункты временной дислокации украинских боевиков, сообщили в Минобороны России.

Боевое дежурство ведется круглосуточно, а вылеты выполняются независимо от погодных условий. За счет постоянной воздушной разведки военнослужащие оперативно выявляют цели и поддерживают наступающие подразделения, совершая по несколько боевых вылетов в сутки.

В ходе очередной разведывательной операции операторы БПЛА обнаружили скопление живой силы ВСУ в одном из зданий, которое использовалось противником для размещения и переброски подкреплений. Объект находился под непрерывным наблюдением до момента окончательного подтверждения координат.

После этого расчет подготовил к пуску ударный беспилотник «Молния-2», оснащенный осколочно-фугасной боевой частью. Оператор вывел аппарат на цель, преодолев зоны действия средств радиоэлектронной борьбы и воздушного наблюдения противника. Удар был нанесен в момент, когда внутри находился вражеский личный состав. Это позволило создать условия для дальнейшего продвижения российских войск.

Широкое применение беспилотников «Молния-2» позволяет быстро и эффективно поражать множество важных целей. Благодаря сотням часов налета операторы уверенно ведут аппараты на предельно малых высотах, в том числе при неблагоприятной погоде.

Пластиковый корпус беспилотника защищает оборудование от влаги и позволяет преодолевать десятки километров. Простота конструкции и мобильность дают возможность оперативно менять тактику и реагировать на изменения обстановки. При этом каждый запуск осуществляется с новой позиции, что снижает вероятность обнаружения расчетов противником и повышает живучесть подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.