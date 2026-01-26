МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ночью над Россией уничтожили 40 дронов ВСУ

Наибольшее число вражеских беспилотников сбили над Краснодарским краем - там дежурные средства ПВО ликвидировали сразу 34 БПЛА.
26-01-2026 07:56
© Фото: ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО минувшей ночью уничтожили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, большую часть вражеских дронов сбили в Краснодарском крае. Там перехватили 34 летательных аппарата.

Еще четыре БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря, по одному - над Брянской и Калужской областями.

За день до этого, в ночь на 25 января, над регионами России сбили 52 украинских дрона. Наибольшее количество БПЛА боевики ВСУ попытались направить в Брянскую область - там были сбиты 18 летательных аппаратов.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #атака беспилотников #дроны #пво рф #Беспилотники ВСУ
