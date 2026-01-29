МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ рассказало о преимуществах службы в войсках беспилотных систем

Один из будущих контрактников, Семен Поповцев, рассказал, как узнал о возможности попасть в войска беспилотных систем. По его словам, он позвонил на номер 117, где ему объяснили, какие документы понадобятся, какие есть возрастные требования и медицинские ограничения для службы по контракту.
29-01-2026 18:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Набор по контракту в войска беспилотных систем продолжается в активном режиме. Этот род войск был создан отдельным указом президента России Владимира Путина. После заключения контракта с Минобороны военнослужащие проходят подготовку - базовую военную, а также обучение по специальности «оператор беспилотников».

Служба в войсках беспилотных систем имеет ряд особенностей. Контракт заключается сроком от одного года, при этом перевод в другие подразделения не предусмотрен. Для кандидатов работает специальный сайт с подробной информацией, а также горячая линия, где можно получить консультацию по условиям службы и перечню необходимых документов.

«Искал способы попасть. Наткнулся на горячую линию 117, сначала со мной поговорил робот, затем ответила девушка-оператор. Начала рассказывать, что нужно взять, документы, какие должности, возраст какой нужен, заболевания, по которым не пройти по контракту», - рассказал доброволец Семен Поповцев.

В Минобороны отмечают, что интерес к службе в войсках беспилотных систем растет, а подготовка операторов дронов стала одним из ключевых направлений развития современных Вооруженных сил.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #контракт #войска беспилотных систем
