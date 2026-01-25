Путин установил День военной полиции 8 февраля

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в Вооруженных силах РФ новой памятной даты - Дня военной полиции, который будет отмечаться 8 февраля. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Документ вносит изменения в ранее действующий президентский указ о памятных и профессиональных датах в ВС РФ. Согласно тексту указа, День военной полиции включен в перечень памятных дней Вооруженных сил наряду с датами, посвященными различным родам войск и службам.

Указ вступает в силу со дня его подписания - 28 января 2026 года. Документ заверен подписью главы государства и официальной печатью.

Военная полиция выполняет задачи по обеспечению правопорядка и воинской дисциплины в армии, охране военных объектов, сопровождению колонн и защите личного состава, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.