МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы уничтожили технику и живую силу ВСУ в Купянском районе

Объективный контроль уничтожения целей осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
26-01-2026 17:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожили технику и личный состав подразделений ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие продолжают срывать попытки противника перебрасывать резервы, боеприпасы и материальные средства на передовые позиции. Для этого активно используются ударные беспилотники, которые работают по технике, укрытиям и скоплениям живой силы.

На кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания FPV-дронов по целям. В результате ударов была уничтожена боевая бронированная машина Senator канадского производства, несколько пикапов, наземные робототехнические комплексы, грузовой автомобиль, а также личный состав ВСУ.

Контроль поражения целей велся средствами воздушной разведки. Применение дронов-камикадзе и других ударных БПЛА позволяет операторам эффективно срывать ротации, контратаки и подвоз боеприпасов, лишая противника возможности закрепиться и нарастить силы на этом участке боевых действий.

Ранее Минобороны опубликовало видео боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». На кадрах зафиксировано поражение автомобилей и бронетехники ВСУ, а также элементов связи, средств РЭБ и наземных робототехнических комплексов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #Харьковская область #FPV-дроны #Купянский район #Дроноводы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 