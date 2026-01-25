Дроноводы уничтожили технику и живую силу ВСУ в Купянском районе

Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожили технику и личный состав подразделений ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие продолжают срывать попытки противника перебрасывать резервы, боеприпасы и материальные средства на передовые позиции. Для этого активно используются ударные беспилотники, которые работают по технике, укрытиям и скоплениям живой силы.

На кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания FPV-дронов по целям. В результате ударов была уничтожена боевая бронированная машина Senator канадского производства, несколько пикапов, наземные робототехнические комплексы, грузовой автомобиль, а также личный состав ВСУ.

Контроль поражения целей велся средствами воздушной разведки. Применение дронов-камикадзе и других ударных БПЛА позволяет операторам эффективно срывать ротации, контратаки и подвоз боеприпасов, лишая противника возможности закрепиться и нарастить силы на этом участке боевых действий.

Ранее Минобороны опубликовало видео боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». На кадрах зафиксировано поражение автомобилей и бронетехники ВСУ, а также элементов связи, средств РЭБ и наземных робототехнических комплексов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.