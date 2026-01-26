Пункт управления огнем 268-го полка навел удары по ВСУ под Красноармейском

Пункт управления огнем 268-го самоходно-артиллерийского полка группировки войск «Центр» обеспечил нанесение ударов по позициям ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, подразделение круглосуточно выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. После получения приказа на огневое поражение цели офицеры пункта управления организовали взаимодействие с разведывательным расчетом беспилотных систем и артиллерийскими подразделениями.

Координаты выявленного объекта были оперативно уточнены и переданы расчету самоходной артиллерийской установки «Мста-С». После расчетов установок по цели был нанесен удар осколочно-фугасными снарядами. В результате огня уничтожен блиндаж с личным составом ВСУ, оборудованный в лесополосе.

В Минобороны России отметили, что артиллерийские подразделения 268-го полка продолжают выполнять боевые и специальные задачи на одном из наиболее напряженных участков. Расчеты самоходной, буксируемой и реактивной артиллерии наносят удары по объектам ВСУ, поддерживая действия штурмовых подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.