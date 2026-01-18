МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Малки» уничтожил украинский опорный пункт вместе с пехотой

Артиллерийский удар 203-миллиметровыми снарядами наносился на Красноармейском направлении.
23-01-2026 18:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет самоходки 2С7М «Малка» 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр». 

Опорный пункт неприятеля удалось выявить при помощи беспилотных летательных аппаратов. Их же расчеты и осуществляли корректировку огня в режиме реального времени. Противник находился на Красноармейском направлении.

Цель удалось поразить серией прицельных выстрелов 203-миллиметровыми снарядами. Отмечено, что вражеские укрепления находились от самоходки на расстоянии свыше 35 километров. В результате удара были уничтожены не только укрепления опорного пункта, но и находившиеся там украинские боевики. 

Ранее сообщалось, что расчеты САУ «Гиацинт-С» 152-миллиметровыми снарядами разнесли украинские пункты управления беспилотными летательными аппаратами. В тот раз враг был поражен на территории Днепропетровской области. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #САУ #малка #группировка «Центр» #красноармейское направление
