Минобороны России сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет самоходки 2С7М «Малка» 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр».

Опорный пункт неприятеля удалось выявить при помощи беспилотных летательных аппаратов. Их же расчеты и осуществляли корректировку огня в режиме реального времени. Противник находился на Красноармейском направлении.

Цель удалось поразить серией прицельных выстрелов 203-миллиметровыми снарядами. Отмечено, что вражеские укрепления находились от самоходки на расстоянии свыше 35 километров. В результате удара были уничтожены не только укрепления опорного пункта, но и находившиеся там украинские боевики.

Ранее сообщалось, что расчеты САУ «Гиацинт-С» 152-миллиметровыми снарядами разнесли украинские пункты управления беспилотными летательными аппаратами. В тот раз враг был поражен на территории Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.