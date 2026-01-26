МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны ликвидировали расчеты минометов ВСУ в Харьковской области

Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали поражение замаскированных огневых позиций.
26-01-2026 18:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения минометных расчетов ВСУ, действовавших с замаскированных позиций в Харьковской области. Удары по целям нанесли операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Север».

Во время разведки в лесистой местности операторы БПЛА 6-й гвардейской общевойсковой армии обнаружили живую силу противника и тщательно скрытые огневые позиции минометной батареи ВСУ. После уточнения и подтверждения координат было принято решение нанести удар.

Для поражения целей использовались FPV-дроны. Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали точные попадания, взрывы и полное уничтожение минометов вместе с расчетами противника.

Высокая подготовка операторов и большой налет часов позволили методично поразить каждую выявленную позицию. Ликвидация минометных точек значительно снизила огневую активность ВСУ и создала условия для продвижения штурмовых подразделений группировки «Север» в рамках расширения зоны безопасности вдоль российской границы.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожили технику и личный состав подразделений ВСУ в Купянском районе Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #беспилотники #Харьковская область #FPV-дроны #группировка "север"
