Дроны группировки «Север» поразили «Бабу-ягу» и гаубицу производства США

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений беспилотных систем группировки войск «Север», в ходе которой были выявлены и поражены несколько целей в зоне специальной военной операции.

Видео представляет собой нарезку с камер ударных и разведывательных беспилотников, которыми операторы управляли в режиме реального времени. Вначале в объектив попадает тяжелый гексакоптер ВСУ типа «Баба-яга». Беспилотник противника находился в воздухе и использовался для выполнения ударных задач. Дрон идет навстречу цели и поражает ее, что видно на записи.

Следующие фрагменты посвящены уничтожению наземных целей. Камеры фиксируют поражение двух антенных устройств связи, установленных в лесополосе. Эти элементы обеспечивали управление и связь подразделений ВСУ на данном участке.

Также дроноводы поразили 155-миллиметровую гаубицу М114 американского производства. Кроме того, на кадрах демонстрируется удар по укрытию с личным составом противника.

Минобороны России отмечает, что слаженная работа операторов беспилотных систем позволяет своевременно выявлять как воздушные, так и наземные цели противника, нарушать систему управления и наносить точечные удары по объектам ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.