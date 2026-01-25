МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроны группировки «Север» поразили «Бабу-ягу» и гаубицу производства США

В результате боевой работы операторов БПЛА также было обнаружено и поражено укрытие с личным составом ВСУ.
30-01-2026 17:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений беспилотных систем группировки войск «Север», в ходе которой были выявлены и поражены несколько целей в зоне специальной военной операции.

Видео представляет собой нарезку с камер ударных и разведывательных беспилотников, которыми операторы управляли в режиме реального времени. Вначале в объектив попадает тяжелый гексакоптер ВСУ типа «Баба-яга». Беспилотник противника находился в воздухе и использовался для выполнения ударных задач. Дрон идет навстречу цели и поражает ее, что видно на записи.

Следующие фрагменты посвящены уничтожению наземных целей. Камеры фиксируют поражение двух антенных устройств связи, установленных в лесополосе. Эти элементы обеспечивали управление и связь подразделений ВСУ на данном участке.

Также дроноводы поразили 155-миллиметровую гаубицу М114 американского производства. Кроме того, на кадрах демонстрируется удар по укрытию с личным составом противника.

Минобороны России отмечает, что слаженная работа операторов беспилотных систем позволяет своевременно выявлять как воздушные, так и наземные цели противника, нарушать систему управления и наносить точечные удары по объектам ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #дроны #Баба-яга #М114
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 