Между освобожденным Гуляйполем и селом Дорожнянка окружена 154-я механизированная бригада ВСУ. Кроме этого котла, передовые подразделения группировки «Восток» уничтожают врага у железнодорожной станции в поселке Зализничное. Наши штурмовики закрепляются на его окраинах. Это преобладающие высоты, и оттуда боевики, их огневые точки и логистика становятся доступными целями для российских ударных FPV-дронов, а также для артиллерии - расчетов самоходок «Акация».

Гуляйполе освободили почти месяц назад, но это направление остается одним из самых горячих участков Запорожского фронта. ВСУ ежедневно пытаются нащупать бреши в обороне, бросая в бой пехоту и диверсионно-разведывательные группы. Каждая попытка прорыва пресекается огнем самоходных установок «Акация». Артиллеристы группировки «Восток» работают на опережение.

ВСУ стягивают резервы в район Гуляйполя, пытаясь удержать позиции элитными подразделениями. Совершать ежедневные вылазки врагу все труднее. Российская армия постоянно расширяет зону контроля в окрестностях города, лишая врага возможности для маневра.

«Группировка противника "Да Винчи" бесполезно зашла и потеряла личный состав и технику. Благодаря артиллерии и FPV-дронам, которые уничтожили их на подступах к городу», - рассказал командир орудия с позывным Изюм.

Для артиллеристов 60-й бригады группировки «Восток» наступил ответственный этап. Помимо постоянной огневой поддержки пехоты, расчетам предстоит передислокация вслед за штурмовыми подразделениями. Обустройство на новом месте требует тактических хитростей.

«Пока мобильные станции РЭБ создают над позицией защитный купол, бойцы выставляют в стороне ложные цели-обманки. Реальные же машины прячут в лесопосадке, используя специальные накидки, которые не только скрывают силуэт, но и поглощают радиосигналы РЛС противника», - объяснила корреспондент «Звезды» Анна Цепаева.

Для самоходок «Акация» требуется не просто площадка, а сеть надежно укрепленных капониров. Каждое орудие должно иметь несколько запасных точек, чтобы оставаться неуязвимым при ведении противником контрбатарейной борьбы.

«Постоянно двигаемся очень хорошо вперед. Соответственно, очень часто меняем позиции. Уже привыкли, уже даже не замечаем», - подчеркнул наводчик с позывным Воробей.

Чтобы не оставлять мотострелков без «огневого зонтика», артиллеристы вынуждены постоянно сокращать дистанцию. Дальнобойность «Акаций» внушительна, но для подавления вражеских целей технику нужно подтягивать вплотную к переднему краю.

«На километров пять вперед уходим. Выдвигаемся, копаемся, накрываемся и после этого начинаем работать», - добавил Изюм.

Интенсивность боев такова, что за каждое дежурство расчет «Акации» полностью расходует боекомплект. В его основе - осколочно-фугасные снаряды, однако здесь артиллеристы стараются брать как можно больше кумулятивных. Они незаменимы не только в дуэлях с бронетехникой, но и при штурме бетонных укреплений ВСУ, которые зачастую не поддаются обычному фугасу.

«Кумулятивная струя, чтобы разрушилось, потому что иногда на укрепления кладут бронелисты, остатки бронетехники, специальные сплавы, чтобы мы не могли пробить. Бывает, что приходится менять снаряды и пробивать укрытия по новой», - отметил Воробей.

Такая мощная поддержка от артиллеристов 60-й бригады позволяет мотострелкам максимально уверенно продвигаться вперед в Запорожской области. За минувшие сутки подразделения группировки «Восток» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Риздвянки, Воздвижевки, Александровки, Горького и Верхней Терсы. Противник потерял, в том числе от точных ударов подразделений беспилотных систем, более 390 военнослужащих и восемь бронированных машин.