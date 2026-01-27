Артиллеристы накрыли «Градом» опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет РСЗО «Град» алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанес удар по опорному пункту формирований ВСУ на Красноармейском направлении. В результате была сорвана ротация личного состава противника.

Получив данные о цели, артиллеристы оперативно выдвинулись в район боевой работы, развернули боевую машину и выполнили залп осколочно-фугасными снарядами. Удар пришелся по укрепленным позициям, что позволило подавить основные огневые точки и обеспечить продвижение штурмовых подразделений.

Наведение и контроль результатов огня велись в режиме реального времени с помощью беспилотников разведывательного подразделения. Операторы БПЛА передавали координаты целей и фиксировали поражение позиций противника.

В Минобороны отметили, что взаимодействие артиллерии и расчетов беспилотников позволяет быстро выявлять цели, наносить по ним точные удары и поддерживать наступательные действия подразделений на данном участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.