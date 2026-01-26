МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ показало новые роботы для установки мин «Варан» и «Курьер»

С их помощью минируют территорию, доставляют боеприпасы и эвакуируют раненых.
26-01-2026 07:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские саперы группировки войск «Запад» показали процесс введения в эксплуатацию новейших наземных роботизированных комплексов (НРТК) на гусеничном ходу. Кадры с демонстрацией  беспилотных платформ, готовых к выполнению боевых задач на линии фронта, были опубликованы Министерством обороны Российской Федерации.

В зоне СВО нашим бойцам помогают НРТК «Варан» и «Курьер», оснащенные разнообразными системами для эффективного выполнения самого широкого спектра задач. Благодаря высокой автономности и большому радиусу беспроводного управления многофункциональные комплексы применяются ВС РФ для установки минных заграждений на линии соприкосновения, транспортировки раненых, доставки боеприпасов и медикаментов и даже для уничтожения вражеской техники.

Конструкция беспилотника позволяет устанавливать на него различное стрелковое вооружение, начиная с ручных пулеметов РПК и заканчивая автоматическими гранатометами АГС-17 «Пламя». Машины уже были протестированы в условиях, максимально приближенных к боевым, где показали свою эффективность. НРТК планируется использовать для разведки, огневой поддержки наших подразделений и инженерного обеспечения на передовой.

Ранее «Звезда» более подробно рассказывала о применении наземных дронов в реальном бою. Под Константиновкой российские бойцы с помощью беспилотных роботов буквально не оставили ни единого шанса блиндажам противника. Наземные дроны доставляют противотанковые мины прямо на позиции неприятеля, а операторы воздушных БПЛА в это же время ведут разведку с неба. Реальный бой XXI века превратился в неразрывную связку людей и всевозможных беспилотных систем.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #беспилотники #дроны #Министерство обороны РФ #саперы РФ #беспилотные системы #СВО #наземные дроны #нртк
