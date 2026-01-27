Силы ПВО сбили над Россией 19 беспилотников за ночь

Дежурные силы ПВО Минобороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 19 беспилотных летательных аппаратов в течение ночи, сообщили в ведомстве.

Больше всего дронов ВСУ сбили над территорией Курской области (9). Еще пять уничтожили над Краснодарским краем, три - над акваторией Азовского моря и по одному - над Белгородской и Орловской областями.

В ночь на 26 января дежурные средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.