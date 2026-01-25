МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ ударили по энергообъекту, связанному с украинским ВПК

Также российскими войсками были уничтожены цех производства, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия ВСУ.
25-01-2026 12:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

ВС РФ ударили по энергообъекту, связанному с украинским военно-промышленным комплексом. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что в групповом ударе участвовала оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ. Было нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, который обеспечивал деятельность военно-промышленного комплекса Украины.

Также были поражены цех производства, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Были уничтожены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Всего, как уточнили в Минобороны, удары были нанесены в 159-ти районах.

Помимо этого в оборонном ведомстве рассказали, что средствами ПВО были сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 68 дронов самолетного типа.

В сводке Минобороны отмечается, что подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области

Ранее в Минобороны России сообщали о массированном ударе, поразившем завод БПЛА и объекты энергетики киевского режима. Как подчеркнули в российском военном ведомстве, удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории нашей страны. Объекты были атакованы ночью.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#авиация #армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #ВПК #Ракетные войска
