Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили полет над Балтикой

На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств.
23-01-2026 00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. В небе их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил. В небе летчики провели более пяти часов.

На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств. Дальняя авиация ВКС России регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В начале декабря прошлого года самолеты ВКС России Военно-воздушных сил Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нем участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики «Хун-6К» ВВС КНР. Экипажи действовали над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной части Тихого океана.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Ту-22М3 #бомбардировщики #Балтийское море
