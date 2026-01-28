Силы ПВО сбили над Россией 75 вражеских дронов за ночь

За прошедшую ночь в небе над Россией было уничтожено 75 вражеских беспилотников. Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, дежурные средства ПВО работали в 12 регионах страны.

Наибольшее число украинских БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края - его пыталось атаковать 24 дрона. 23 беспилотника было сбито над Крымом, шесть над акваторией Черного моря, пять и четыре летательных аппаратов ликвидировали на подлете к Белгородской и Астраханской областям соответственно.

По три вражеских дрона уничтожили над территорией Курской области и акваторией Азовского моря, по два над Воронежской и Брянской областями, и еще по одному в районах Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областей.

Киевский режим продолжает ежедневно предпринимать попытки атаковать регионы России своими беспилотниками. Прошлой ночью дежурные силы ПВО Минобороны перехватили и уничтожили над территорией страны 19 беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.