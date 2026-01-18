МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ночью ПВО перехватила 75 украинских дронов над регионами России

Наиболее массовой была попытка террористической атаки на Ростовскую область, где были сбиты 46 украинских беспилотников.
24-01-2026 08:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В течение прошедшей ночи российская ПВО перехватила и уничтожила над регионами России 75 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что наиболее массовой была попытка воздушного нападения на Ростовскую область. Там уничтожили 46 беспилотников киевского режима. Кроме того, 22 дрона сбили над территорией Белгородской области.

«Три БПЛА - над территорией Республики Крым, два БПЛА - над территорией Курской области», - говорится в сводке Минобороны.

Уточняется, что один беспилотник перехватили над Воронежской областью. Также один дрон уничтожили в Брянской области.

Киевский режим предпринимает регулярные попытки террористических атак беспилотниками на гражданские объекты, расположенные на территории России. Так, в ночь с 20 на 21 января над российскими регионами сбили такое же число дронов ВСУ, как и сегодня. Причем тогда самой массовой была попытка атаки на Краснодарский край, где уничтожили 45 БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #дроны #пво рф #Беспилотники ВСУ
