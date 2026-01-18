ПВО уничтожила над регионами России 52 украинских беспилотника в течение прошедшей ночи. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сводке оборонного ведомства отмечается, что наиболее массированной была попытка террористической атаки на Брянскую область. Там сбили 18 дронов противника.

Также сообщается о 15 беспилотниках, сбитых над территорией Краснодарского края. Девять дронов уничтожили над Ростовской областью. Четыре БПЛА ликвидировали над Орловской областью. По три летательных аппарата сбили над Астраханской и Белгородской областями.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки террористических атак на гражданские объекты, находящиеся на территории России. Так, в ночь с 23 на 24 января наши военные уничтожили над регионами 75 украинских беспилотных летательных аппаратов. При этом в оборонном ведомстве отметили, что наиболее массовой была попытка воздушного нападения на Ростовскую область. Там уничтожили 46 беспилотников киевского режима.

