Российские военнослужащие получили комплекс «Зубр» для защиты от БПЛА

Холдинг «Высокоточные комплексы» начал поставки в Вооруженные силы России новых систем мониторинга воздушного пространства «Зубр». Комплексы предназначены для прикрытия объектов критической инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Зубр» разработан специалистами холдинга «Высокоточные комплексы» и рассчитан на работу в ближней зоне. В состав системы входит собственная радиолокационная станция, способная обнаруживать как крупные воздушные цели, так и малоразмерные БПЛА и барражирующие боеприпасы. Комплекс функционирует круглосуточно.

Система работает в автоматическом режиме - после обнаружения цели «Зубр» самостоятельно берет ее на сопровождение. Оператору остается принять решение о дальнейшем воздействии и отдать соответствующую команду. Как отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, в ходе испытаний комплекс подтвердил высокую эффективность при противодействии малозаметным и высокоскоростным целям.

«Зубр» включает четыре модуля, пункт управления и радиолокационную станцию. По данным разработчика, поставленные комплексы уже заступили на дежурство и используются для защиты объектов инфраструктуры от угроз с воздуха.

Ранее Ростех направил в войска новую партию инженерных машин разграждения ИМР-3М. Технику в преддверии Дня инженерных войск передал Минобороны России концерн «Уралвагонзавод».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.