Опубликованы кадры боев за Симиновку в Харьковской области

Минобороны России показало видео с ходом освобождения населенного пункта Симиновка на территории Харьковской области. Его взяли под контроль штурмовики 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север».

Перед штурмом Симиновки российские операторы FPV-дронов добились превосходства в воздухе, сумев перерезать логистику боевиков и уничтожить огневые средства противника. Беспилотники били по путям снабжения и закрытым огневым позициям неприятеля.

Действия штурмовиков предваряла огневая подготовка при помощи буксируемых орудий «Мста» и «Гиацинт». Мотострелки работали малыми группами, не давая противнику маневрировать своими силами. Движение групп координировалось при помощи беспилотников.

Российское оборонное ведомство сообщает, что некоторые боевики в Симиновке в ходе освобождения населенного пункта сдались в плен вместе с ранеными. Им оказали медицинскую помощь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.