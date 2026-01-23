МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры боев за Симиновку в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль штурмовики 82-го мотострелкового полка.
23-01-2026 15:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео с ходом освобождения населенного пункта Симиновка на территории Харьковской области. Его взяли под контроль штурмовики 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север».

Перед штурмом Симиновки российские операторы FPV-дронов добились превосходства в воздухе, сумев перерезать логистику боевиков и уничтожить огневые средства противника. Беспилотники били по путям снабжения и закрытым огневым позициям неприятеля.

Действия штурмовиков предваряла огневая подготовка при помощи буксируемых орудий «Мста» и «Гиацинт». Мотострелки работали малыми группами, не давая противнику маневрировать своими силами. Движение групп координировалось при помощи беспилотников. 

Российское оборонное ведомство сообщает, что некоторые боевики в Симиновке в ходе освобождения населенного пункта сдались в плен вместе с ранеными. Им оказали медицинскую помощь. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.  

#армия #освобождение #Харьковская область #группировка "север" #Симиновка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 