Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка» группировки «Север» уничтожили укрытия, боевую технику и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки «Север» продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль госграницы России. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности населения приграничных российских регионов.

В ходе создания зоны безопасности вдоль границы России военнослужащие группировки «Север» применяют буксируемую, самоходную артиллерию и РСЗО. Артиллеристы группировки круглосуточно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских националистов и не дают противнику перебрасывать резервы.

Артиллерийские расчеты взаимодействуют с операторами БПЛА войск беспилотных систем. Разведывательные дроны идентифицируют позиции противника, его военную технику и личный состав. После получения координат артиллеристы выполняют огневое поражение целей. Наносят удары туда, где враг и вовсе не ожидает.

В этот раз в ходе боевой работы было вскрыто скопление бронетехники противника. Данные о ее местонахождении были переданы расчетам 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север». Они успешно уничтожили все цели. После выполнения задачи расчеты оперативно покинули огневые позиции.

«Установка очень точная. Крупнокалиберная. Если знаешь машину, умеешь ей управлять - ничего не сложно. Для новичка сложновато, но практика, и еще раз практика дают знать о себе. Расчет выполняет свои задачи слаженно <...> Это наша работа. Выполняем ее, как положено», - рассказал командир орудия с позывным Второй.

На кадрах расчет «Малки» разворачивается и наводится за считанные минуты. Система подачи в ствол автоматическая. О том, какой разрушительной силой обладает орудие, можно судить просто наблюдая за самим выстрелом.

«Самоходная артиллерийская установка 2С7 «Малка», модернизированная - отличная машина. Один из самых больших калибров в ствольной артиллерии самоходной. Управлять ей одно удовольствие. Машина едет замечательно, работает безотказно», - объяснил механик-водитель с позывным Галл.

Галл добавил, что машина, которой он управляет, носит имя «Император». Учитывая калибр самоходки, давать ей какое-то другое имя артиллеристы посчитали нецелесообразным. Поэтому назвали «скромно и со вкусом», заключил механик-водитель.

Слаженные расчеты 203-мм САУ «Малка» ведут боевую стрельбу с огневых позиций на дальности в несколько десятков километров. Артиллеристы слажены, сосредоточены и нацелены на Победу. Каждый знает свою задачу в рамках работы расчета, и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место. Среди бойцов есть те, кого отметили высокими государственными и ведомственными наградами.

Ранее в Минобороны России показали, как «Малка» 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр» уничтожила опорник на Красноармейском направлении. Цель удалось поразить серией прицельных выстрелов 203-миллиметровыми снарядами. Отмечено, что вражеские укрепления находились от самоходки на расстоянии свыше 35 километров.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.