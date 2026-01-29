МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Операторы беспилотников поразили автомобили ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной техники противника вблизи Николаевки.
29-01-2026 18:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов беспилотников Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в Днепропетровской области.

На кадрах видно, как операторы FPV-дронов обнаруживают и поражают автомобильную технику противника в районе населенного пункта Николаевка. Съемка ведется с бортовых камер беспилотников, зритель может видеть момент столкновения БПЛА с целью.

Объективный контроль в реальном времени подтверждает результат атаки - техника противника уничтожена.

Ранее Минобороны России опубликовало видео удара по макету американского истребителя F-16, который использовался ВСУ на одном из аэродромов Кировоградской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

