Операторы беспилотников поразили автомобили ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов беспилотников Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в Днепропетровской области.

На кадрах видно, как операторы FPV-дронов обнаруживают и поражают автомобильную технику противника в районе населенного пункта Николаевка. Съемка ведется с бортовых камер беспилотников, зритель может видеть момент столкновения БПЛА с целью.

Объективный контроль в реальном времени подтверждает результат атаки - техника противника уничтожена.

Ранее Минобороны России опубликовало видео удара по макету американского истребителя F-16, который использовался ВСУ на одном из аэродромов Кировоградской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.