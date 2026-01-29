Операторы беспилотников поразили автомобили ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов беспилотников Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в Днепропетровской области.
На кадрах видно, как операторы FPV-дронов обнаруживают и поражают автомобильную технику противника в районе населенного пункта Николаевка. Съемка ведется с бортовых камер беспилотников, зритель может видеть момент столкновения БПЛА с целью.
Объективный контроль в реальном времени подтверждает результат атаки - техника противника уничтожена.
Ранее Минобороны России опубликовало видео удара по макету американского истребителя F-16, который использовался ВСУ на одном из аэродромов Кировоградской области.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»