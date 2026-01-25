МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пленный рассказал, как его мобилизовали без пальца на руке

Военнослужащий ВСУ Евгений Шаповал отметил, что отсутствие пальца на руке невозможно было скрыть. Но это не помешало отправить его в зону боевых действий.
29-01-2026 12:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащий 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Евгений Шаповал в беседе с Минобороны России сообщил, что был мобилизован сотрудниками ТЦК по дороге на работу. По его словам, его фактически «взяли под руки» и доставили в военкомат без возможности отказаться.

Медицинская комиссия, как утверждает пленный, заняла около двух часов. При этом врачи не интересовались состоянием его здоровья и хроническими заболеваниями.

«По существу отметили, что с детских лет у меня нет пальца, потому что этого скрыть нельзя», - сказал Шаповал.

Подготовка в учебном подразделении, рассказал он, носила формальный характер. Занятия по тактической медицине и инженерной подготовке проводились поверхностно и не давали необходимых навыков для боевых действий.

После распределения в подразделение 103-й бригады Шаповалу и его сослуживцам было приказано оборудовать наблюдательные пункты и передавать информацию. О возможном участии в боях речи не шло - личному составу говорили, что обстановка будет спокойной.

В результате, по словам пленного, никто в подразделении не был готов к столкновению с противником. Он также отметил, что значительную часть личного состава составляли люди с очевидными проблемами со здоровьем.

В плен Шаповал попал на позиции, где находился вместе с сослуживцами без ротации около двух месяцев. Несмотря на предупреждения о возможном наступлении российских войск, подразделение не предприняло никаких действий и было застигнуто врасплох. Шаповал был взят в плен военнослужащими группировки войск «Север».

Отдельно пленный отметил отношение российских военнослужащих к захваченным солдатам ВСУ. По его словам, ожидания не совпали с реальностью - никто не применял насилие. Пленным выдали теплые вещи, включили обогреватель, зажгли свечи, разогрели тушенку и накормили.

Другой пленный рассказал, что врачи украинской медкомиссии признали его годным и направили на Ровенский полигон, где у него произошел эпилептический приступ. А затем он попал и на линию боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #пленный
