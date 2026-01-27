Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» артиллерийской бригады 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» нанесли удары по целям на Харьковском направлении. В ходе выполнения огневых задач были уничтожены бронетехника, огневые позиции, укрепления и пункты управления беспилотниками противника, сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки «Север» продолжают формировать зону безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации. Наши войска ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника и снижая угрозы для приграничных регионов.

Для выполнения задач военнослужащие применяют буксируемую и самоходную артиллерию, а также реактивные системы залпового огня. Артиллерийские подразделения действуют в тесном взаимодействии с расчетами разведывательных дронов войск беспилотных систем. Операторы БПЛА выявляют позиции противника, его технику и личный состав, после чего координаты передаются артиллеристам для нанесения ударов.

На этот раз расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» точечно поразили выявленные цели, применяя осколочно-фугасные боеприпасы, эффективные как против живой силы, так и против бронетехники. Объективный контроль с беспилотников в режиме реального времени подтвердил уничтожение объектов ВСУ.

Цели находятся в нескольких десятках километров, что позволяет расчетам оставаться вне досягаемости многих средств поражения противника. Стрельба осуществляется в том числе с закрытых огневых позиций и без предварительной подготовки.

После выполнения стрельбы артиллеристы оперативно меняют огневые позиции, снижая риск ответного удара. Корректировку огня и разведку целей обеспечивают подразделения, оснащенные БПЛА «Орлан» и «Суперкам». Своевременную доставку боеприпасов в необходимых объемах осуществляют подразделения материально-технического обеспечения группировки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.