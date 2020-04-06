Противодействие ударным дронам: кадры учений мотострелков ЮВО в Северной Осетии

Ротные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии провели тактическое учение. Военнослужащие совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон Тарское, где выполнили задачи по поиску, блокированию и уничтожению условного неприятеля.

Мотострелками была отработана тактика наступления и маневренной обороны днем. Особое внимание при этом уделялось действиям разведывательно-огневых комплексов, контрбатарейной борьбе и противодействию ударным дронам во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, во время маневров использовались имитационные мины ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

Мобильные посты радиационной, химической и биологической защиты ЮВО провели разведку маршрутов выдвижения колонн боевой техники и осуществили забор проб воздуха, воды и грунта для установления условного заражения местности.