В Якутии на боевое дежурство заступил новый полк с комплексами С-300

В Якутии на боевое дежурство заступил второй зенитно-ракетный полк сформированной в прошлом году дивизии ПВО Северного флота. В районе Тикси расчеты комплексов С-300 взяли под охрану небо российской Арктики и участка Северного морского пути.

В торжественной церемонии заступления полка на боевое дежурство принял участие командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко.

Вместе с зенитчиками на боевое дежурство заступили расчеты подразделений радиотехнических войск и пунктов наведения авиации, дислоцированные на побережье моря Лаптевых и на острове Котельный, где расположена арктическая военная база «Северный клевер».

ЗРС С-300 «Фаворит» – зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Она способна обнаружить цели на удалении свыше 300 км.